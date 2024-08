Bianca Censori dans une tenue osée avec ses soeurs à l’écoute de Vultures 2

Dans une tenue toujours aussi osée comme à son habitude, Bianca Censori s’est rendue à Salt Lake City vendredi dernier pour soutenir la sortie du nouvel album de son mari, Kanye West, Vultures 2. La native australienne a été photographiée au premier rang avec ses deux sœurs, Angelina et Alyssia, au Delta Center de l’Utah.

Bianca Censori a conservé son style vestimentaire audacieux, optant pour une combinaison moulante à décolleté plongeant. La jeune femme a complété le look avec des talons et les cheveux en chignon élégant. Sur les photos de l’événement partagées sur Twitter, Angelina, la sœur cadette de Bianca, est vêtue d’un haut et d’une jupe, des images à retrouver ici.

Quant à Alyssia, elle a opté pour un ensemble noir chic composé d’une robe et de talons assortis. Entre les sœurs Censori, une femme présumée être leur mère, Alexandra, apparaît dans une robe noire à épaules apparantes et élégants talons noirs.

Angelina aurait partagé des aperçus de l’événement de Kanye sur ses stories Instagram, selon le Daily Mail. Sur l’une des photos, le rappeur de Praise God est debout sur scène. Elle a également partagé une vidéo de lui interprétant Runaway de son album de 2010, My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

Les retrouvailles des sœurs Censori interviennent quelques jours seulement après que Bianca ait été aperçue à Los Angeles avec le rappeur de Gold Digger. Pour cette sortie, elle avait opté pour une tenue plus sobre, composée d’une robe beige déchirée, d’une casquette de baseball assortie et de talons hauts. Quant à Kanye, il arborait son nouvel ensemble signature tout blanc, composé d’un hoodie oversize et d’un jogging assorti.