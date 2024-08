L’album 13’Organisé vol.2 confirmé, un premier extrait avec Jul et SCH

Le second volet de 13’Organisé est officiel ! Sur les réseaux, les premières images d’un clip extrait du projet ont été diffusées, Jul a tourné avec son équipe un clip ce lundi dans les rues de Marseille, il a été aperçu sur le toit d’un bus dans le vieux-port.

Marseille s’unit une nouvelle fois pour la musique. Après le succès phénoménal de “13 Organisé”, Jul et de nombreux autres rappeurs marseillais se réunissent pour un nouvel opus. Ce deuxième volet promet d’être encore plus ambitieux, avec une cinquantaine d’artistes prêts à faire trembler les enceintes. Bien que la date de sortie reste secrète, les fans peuvent d’ores et déjà s’attendre à un événement majeur dans le paysage du rap français.

🚨 EXTRAIT INÉDIT DU PROJET « 13 ORGANISÉ VOL.2 » !! ⚪️🔵 pic.twitter.com/bIh8Lon5Yi — Kultur (@Kulturlesite_) August 12, 2024

🚨 Extrait inédit d’un couplet de SCH présent sur le projet "13 ORGANISÉ 2" pic.twitter.com/FBVbmcfAb2 — RAPLUME (@raplume) August 12, 2024

🚨🎬 Un clip du projet « 13 Organisée 2 » est en train d'être tournée dans un bus à Marseille ☀️ pic.twitter.com/G9vd58vTHZ — Actu Jul 🇵🇸🐐 (@ActuJul_) August 12, 2024