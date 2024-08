Kim Kardashian alarmée par les agissements de Kanye West et Bianca Censori

Kim Kardashian est de plus en plus alarmée par le comportement de son ex-mari Kanye West et de sa nouvelle épouse, Bianca Censori. Les récentes révélations sur la vie privée du rappeur, notamment les accusations de dépendance, ainsi que le style vestimentaire provocateur de Bianca, suscitent de vives inquiétudes chez la star de télé-réalité quant au bien-être de leurs enfants.

D’après un article du Sun, la fondatrice de Skims souhaite instaurer de nouvelles règles strictes concernant la garde partagée afin de protéger ses enfants d’un environnement qu’elle juge de plus en plus toxique. Malgré la distance qui la sépare de Kanye West, Kim Kardashian est déterminée à avoir un entretien face à face avec son ex-mari et Bianca Censori pour discuter des modalités de coparentalité et établir des limites claires.

Les inquiétudes du couple Kim Kardashian concernant le comportement du couple Kanye West et Bianca Censori

“Chaque semaine, c’est quelque chose de différent, et elle craint que ce ne soit plus un environnement sain pour les jeunes enfants” a confié une source proche au média en ajoutant “Kim veut voir de ses propres yeux ce qui se passe. Elle demande une réunion urgente avec Kanye et Bianca pour discuter de la garde partagée et établir de nouvelles règles”.

Les révélations concernant la consommation de protoxyde d’azote par Kanye West et les doutes sur l’influence de ce dernier sur le style vestimentaire de Bianca Censori renforcent les craintes de Kim Kardashian. La star de télé-réalité est résolue à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être de ses enfants.