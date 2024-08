SDM ne sait pas ce qu’il aurait fait de sa vie sans la musique

Membre du 92i dirigé par Booba, SDM s’est imposé ces dernières années comme l’un des rappeurs français les populaires, une ascension concrétisée l’année passée avec le succès du hit Bolide Allemand. Pourtant, le chemin vers le succès n’a pas toujours été facile. Dans l’émission Légendes Urbaines, le rappeur a évoqué un passé qu’il ne souhaitait pas revivre, marqué par des doutes sur son avenir et un sentiment d’échec.

Aujourd’hui, avec deux albums à succès à son actif, OCHO et Liens du 100 ainsi qu’un troisième en préparation pour la rentrée 2024 nommé A la vie, A la mort, SDM est une source de fierté pour sa famille. Son titre “Bolide allemand” est devenu un véritable phénomène, donnant naissance à un gimmick repris par ses fans. Le rappeur a également marqué les esprits cet été avec sa participation à l’émission Netflix, Nouvelle École en tant que membre du jury aux côtés de SCH et Aya Nakamura.

“Je me demandais ce que j’allais faire de ma vie” confesse SDM !

Dans l’émission Légendes Urbaines, SDM s’est confié sur son évolution depuis ses débuts dans la musique en réussissant à percer dans le rap français : “Il y a encore quelques années, je me demandais qu’est-ce que j’allais faire de ma vie ? Avec du recul, je me disais qu’en vrai, je n’ai rien accompli.”, décrit-il tout d’abord pour expliquer qu’avant de se faire connaitre dans la musique, il n’avait aucune idée de quoi faire dans sa vie.

“T’as jamais rien ramené de bon à la maison si ce n’est que des problèmes.” poursuit SDM avant de détailler sa déclaration, “C’est à dire que tu vois aujourd’hui sortir un album que mes oncles et mes tantes, ils soient fiers de dire que je suis leur neveu et que même ma daronne partout où elle va, elle est obligée de dire que c’est ma mère. C’est fort.”. Une belle définition de la persévérance et de la fierté qu’il ressent aujourd’hui pour ce qu’il a accompli dans le rap.