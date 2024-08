Booba se moque de la reconversion de Fababy, “T’as pas honte d’avoir accepté”

Fababy, figure emblématique du rap français, a récemment annoncé une nouvelle étape dans sa carrière : il devient directeur artistique de Sony Music Afrique. Cette nomination, qui marque un tournant important pour l’artiste, a suscité de vives réactions, notamment de la part d’un ancien rival, Booba.

Après avoir connu le succès avec des albums comme “La symphonie des chargeurs” et “La force du nombre” ainsi que le groupe Team BS en compagnie de La Fouine, Sultan et Sindy ou encore avec le tube “Love d’un voyou“, Fababy s’est fait plus discret ces dernières années dans le monde musical. Néanmoins, il est resté fidèle à Sony Music, qui lui a offert l’opportunité de développer sa carrière en Afrique. En prenant les rênes de la direction artistique de Sony Music Afrique, l’ancien membre du label Banlieue Sale souhaite contribuer au rayonnement de la musique africaine à l’échelle internationale.

Fababy nommé directeur artistique de Sony Music Afrique : Booba le dégomme !

Cette nouvelle nomination a été saluée par de nombreux fans et professionnels de l’industrie musicale. Cependant, Booba ne partage pas vraiment cet avis et remis en question les compétences de Fababy à diriger un label d’envergure internationale. Kopp a ainsi exprimé des doutes sur la capacité de son ancien ennemi à aider de jeunes artistes à percer.

“T’as pas honte d’avoir accepté ce poste ? Je sais pas à quand remonte ton dernier « hit » comment peux-tu prétendre pouvoir aider un artiste. De quel DA on parle ? Toi, à la tête d’un énorme label comme Sony ? T’as bouffé la cha**e à qui ?”, a commenté B2O dans une story en relayant l’annonce de la nomination de Fababy à son nouveau poste tout en ajoutant en légende “Fababy, quel artiste as-tu produit ? C’est quoi ton CV ?“.