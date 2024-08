Jul et Lamine Yamal, c’est validé !

L’univers du football et celui du rap se sont une nouvelle fois croisés de manière inattendue. En effet, la jeune pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, a affiché en story Instagram en train d’écouter le dernier morceau de Jul, “Bande Organisée 2“, et plus précisément le couplet qui lui est dédié.

Lamine Yamal et Jul : une connexion inattendue entre le foot et le rap

Cette connexion entre le monde du ballon rond et celui de la musique urbaine n’a rien d’un hasard. Jul, le rappeur marseillais, a toujours eu un penchant pour le football et n’hésite pas à rendre hommage aux joueurs qui l’inspirent. Dans “Bande Organisée 2”, il a ainsi salué les performances de plusieurs footballeurs, dont le joueur de l’OM, (“Aux BDH, j’fais d’l’allergie, j’les monte en l’air comme Balerdi”) Leonardo Balerdi qui a apprécié le geste en lui faisant une dédicace en conférence de presse ou encore Lamine Yamal avec la phrase “J’arrive en tiki-taka, j’te jure, j’leur fais tous la joga bonito. En mode Lamine Yamal, chez moi les p’tits, ils tabassent“.

Le jeune prodige espagnol du Barca ayant brillé lors de l’Euro 2024, a été touché par cette dédicace. En repostant le passage en question sur Instagram, il a montré son appréciation pour le travail de Jul. Cette interaction entre les deux artistes a rapidement fait le tour des réseaux, témoignant de l’influence croissante du rap sur les footballeurs professionnels, même en dehors de la France.

Au mois de juillet dernier, Lamine Yamal avait déjà publié une story avec l’écoute du single “Vacancia” de Jul extrait de l’album “Décennie” sorti au mois de janvier 2024.