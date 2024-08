Francis Ngannou en larmes : “Je n’ai pas eu la chance de me battre pour mon fils”

Le monde des arts martiaux mixtes (MMA) a été marqué par l’émotion lors de la dernière conférence de presse de Francis Ngannou. Le “Predator”, de retour dans l’octogone après une année particulièrement éprouvante, n’a pu retenir ses larmes en évoquant le décès de son fils, Kobe, âgé de seulement 15 mois.

Le retour en MMA de Francis Ngannou assombri par un deuil immense

Après avoir quitté l’UFC, l’ancien champion des poids lourds a signé un contrat lucratif avec le Professional Fighters League (PFL). Son premier combat sous sa nouvelle bannière l’opposera à Renan Ferreira, un adversaire redoutable connu pour sa puissance physique. Si le défi sportif est de taille, c’est bien le combat personnel que mène Francis Ngannou qui retient toute l’attention. La perte de son fils a été un coup dur pour le combattant camerounais. Dans une déclaration poignante, Ngannou a confié : “Je n’ai jamais eu la chance de me battre pour mon fils…“. Ces mots, chargés d’émotion, ont profondément touché le public présent et les nombreux fans du combattant à travers le monde.

Le MMA, souvent perçu comme un sport brutal et sans pitié, s’est révélé être un formidable vecteur d’émotions pour Francis Ngannou. Le combattant a toujours montré une grande vulnérabilité, notamment lorsqu’il évoque sa famille et ses origines. Ce drame personnel a renforcé cette image d’un homme fort, mais aussi profondément humain. Malgré la douleur, Francis Ngannou a choisi de reprendre le combat. Le MMA lui offre un exutoire et lui permet de se reconstruire. En affrontant Renan Ferreira, il souhaite rendre hommage à son fils et prouver au monde entier qu’il est toujours l’un des meilleurs combattants de la planète après son départ de l’UFC.

Le combat entre Francis Ngannou et Renan Ferreira s’annonce d’ores et déjà comme l’un des événements les plus attendus de l’année dans le monde du MMA. Rendez-vous le 19 octobre pour ce choc heavyweight PFL.

🗣️ “Je n’ai pas eu la chance de me battre pour mon fils.” Francis Ngannou. 😥💔pic.twitter.com/1jt3umMlVM — La Sueur (@LaSueur_off) August 22, 2024