Selon le blogueur Aqababe, Naps aurait été incarcéré cette semaine dans une maison d’arrêt du sud de la France. Bien que l’entourage du rappeur marseillais n’ait pas encore confirmé officiellement cette information, Le Parisien a apporté des éléments corroborants.

Naps, figure emblématique du rap français, connu pour ses hits tels que “La Kiffance” et sa participation à “Bande Organisée” de Jul, aurait été placé en détention provisoire d’après Aqababe, réputé pour ses informations souvent précises sur la vie des célébrités.

Le journal Le Parisien a ensuite apporté des précisions supplémentaires. Mis en examen depuis le 4 août dernier pour des faits de viols et d’agressions sexuelles, Naps a été incarcéré jeudi soir. Cette décision fait suite à son non-respect de plusieurs obligations de son contrôle judiciaire.

En effet, trois jeunes femmes ont porté plainte contre le rappeur, l’accusant d’agressions sexuelles commises le 2 août à Saint-Cyr-sur-Mer. Placé en garde à vue, il a été mis en examen deux jours plus tard. Les enquêteurs ont recueilli des témoignages concordants qui étayent les accusations. Face à ces éléments et au non-respect de son contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention a décidé de l’incarcérer.

Bien que Naps démente formellement les accusations portées contre lui, la justice a estimé qu’il existait un risque de réitération des faits et de collusion avec d’éventuels témoins.