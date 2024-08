Naps dans Bande Organisée 2, voici pourquoi sa présence fait débat

La sortie de “Bande Organisée 2” de Jul, tant attendue par les fans de rap marseillais, a été ternie par une polémique. En effet, la présence de Naps sur ce projet collectif a suscité de vives réactions des auditeurs. Le rappeur marseillais fait actuellement l’objet de plusieurs plaintes pour agressions sexuelles et a été mis en examen en juillet dernier.

Le premier volet de “Bande Organisée”, sorti en 2020, avait été un véritable succès, fédérant les artistes de la cité phocéenne autour d’un projet commun. Fort de ce succès, Jul a souhaité renouveler l’expérience avec “Bande Organisée 2”, réunissant à nouveau les plus grands noms du rap marseillais avec cette fois-ci SCH, Kofs, Alonzo, Soso Maness, Elams, Solda, Houari et Naps présents en collaboration sur ce single que les rappeurs ont également clippé. La parution du morceau et de son visuel connait un franc succès comme le précédent volet sauf que cette nouvelle sortie est entachée d’un scandale.

En effet, la décision d’inclure Naps dans ce projet a été vivement critiquée par les internautes. De nombreux messages de colère et d’incompréhension ont fusé sur les réseaux, les internautes dénonçant le choix de Jul et de ses collaborateurs. Certains ont exprimé leur déception, estimant que la présence de Naps ternissait l’image du projet et de tous les artistes impliqués. Cette polémique soulève de nombreuses questions sur la responsabilité des artistes et des labels face à de telles accusations alors que pour le moment l’artiste n’a pas encore été jugé et qu’il a déposé une plainte pour « dénonciation calomnieuse » après l’accusation d’une première jeune femme à son encontre.

“j’ai mal lu j’ai cru voir Naps qui est actuellement mis en examen pour 4 agressions sexuelles”, “La conscience a jul avant d’envoyer le clip avec Naps “, “Mais pourquoi ils ont décidé de sortir le son tout en sachant ça ?”, “Naps mis en examen pour agressions sexuelles et viols suite aux plaintes de trois femmes ça dérange personne visiblement !” peut-on lire dans les réactions critiques des internautes après la sortie du single qui fait débat.

Naps mis en examen pour agressions sexuelles et viols suite aux plaintes de trois femmes ça dérange personne visiblement ! https://t.co/1xos5eY328 — S H I R O 🌒 (@Shironeeeki) August 15, 2024