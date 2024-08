Gims met un coup de pression à Bassem, “Je vais m’occuper de toi”

En plein clash avec Booba, Gims vient de lancer un avertissement très sérieux à l’encontre de Bassem en le menaçant tout en lui rappelant ses anciens propos l’année dernière suite à l’annulation d’un concert en Tunisie.

Gims menace Bassem !

Au mois d’aout 2023, Gims avait dénoncé publiquement le traitement inhumain à la frontière entre la Libye et la Tunisie contre les migrants le rappeur avait décidé de déprogrammation sa performance en Tunisie afin de sensibiliser le public sur le traitement des migrants en Afrique du Nord avant d’être attaqué par Bassem pour cette prise de position en l’accusant d’être un hypocrite. “Si cela arriverait au Maroc, Gims aurait fermé son c*l. Si cela arrivait en Algérie, il serait parti le faire en Algérie. Tu sais pourquoi ? Parce que les Algériens, il faut les avoir dans leurs poches”, avait déclaré Bassem en assurant que si cela avait été le Maroc ou l’Algérie, son comportement aurait été différent.

Cette semaine, Bassem a relancé les hostilités contre Gims dans un tweet, “Gims, t’as soutenu les subsahariens en Tunisie, l’année dernière, en annulant ton concert. Aujourd’hui, ces mêmes migrants s’en prennent à des mères et des enfants au Maroc. Le peuple marocain, qui te laisse (pour l’instant) faire tes projets chez eux, mérites le même respect. Ta quoi à faire, quoi à dire Gims ?”. La réplique du mari de Demdem n’a pas tardé, il vient de menacer ouvertement Bassem, “Bassem grand raciste, je vais m’occuper de toi personnellement, accroche-toi, à l’époque où tu as parlé de moi, j’avais vraiment pas le temps, là, je galère, je suis numéro depuis longtemps.”.

Bassem n’en est pas resté là, il a immédiatement répondu, “Avant de me menacer, occupe-toi de ta femme qui se fait afficher en string sur Internet depuis des années. Ne fais pas la grande folle avec moi, t’as rien de crédible. Chanteuse de variété française, aucun mec de la street ne t’écoute, aucune prise de couilles pour ton propre pays face au génocide au Congo. On t’a posé une question, toi qui dis que le Maroc c’est chez toi, on demande du respect et du courage pour ce qui se passe là-bas”.

“Tu as craché sur la Tunisie, on ne te laissera aucune échappatoire pour nos autres pays. La fête est bientôt finie”, a-t-il ensuite conclu dans ce clash improbable entre les deux hommes.

