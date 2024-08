Aya Nakamura décrit la fois où elle s’est sentie plus proche que jamais de Nicki Minaj

Le Met Gala 2024 aura été marqué par une rencontre inattendue entre deux icônes de la musique urbaine : Aya Nakamura et Nicki Minaj. Lors d’un live TikTok, la chanteuse française a dévoilé les coulisses de cette soirée prestigieuse et a partagé avec ses fans une anecdote amusante sur sa rencontre avec la rappeuse américaine.

Les dessous de la rencontre Nicki Minaj et Aya Nakamura !

C’est au cours d’une soirée placée sous le signe de la mode et du glamour que les deux artistes se sont croisées. Vêtues de leurs plus belles tenues, elles ont assisté à cet événement incontournable du calendrier mondain en relayant sur les réseaux des images de cette rencontre. Et c’est lors d’un moment de détente que Nicki Minaj a approché Aya Nakamura. “Elle pensait que j’étais mannequin”, a expliqué Aya avec amusement. Une erreur flatteuse qui témoigne de l’aura internationale de la chanteuse française : “Elle m’a dit : ‘You ! You sing ‘Djadja’ ?’. J’ai répondu : ‘Yeah, this is me, Aya Nakamura’. Tu connais, comportement, nous les Maliennes, il n’y a pas besoin de forcer.”. Cette anecdote illustre parfaitement la simplicité et l’authenticité d’Aya Nakamura, qui a su mettre à l’aise la star américaine.

Cette rencontre a donné lieu à une conversation des plus chaleureuses, les deux artistes ont affiché une amitié naissante même si elles n’ont pas confirmé la possibilité d’un featuring à venir, mais l’ont évoqué. “Je me sentais proche, j’étais en mode : ‘Mais c’est ma go, c’est fini’“, a confié Aya Nakamura, révélant ainsi une complicité immédiate avec Nicki Minaj tout en confiant sur une éventuelle connexion, “Je ne sais pas, à voir”.

Aya Nakamura parle de sa rencontre avec Nicki Minaj au Met Gala 😭😭😭 pic.twitter.com/NdDDZI8tzN — aya base. (@nakamura_base) August 25, 2024