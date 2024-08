Gims provoque Bassem, “t’es pas un homme”

Des nouveaux échanges de propos particulièrement virulent ont opposé Gims et Bassem sur les réseaux sociaux. Les deux hommes se sont accusés mutuellement d’agressions personnelles et ont abordé des sujets sensibles tels que le racisme et l’engagement politique.

Les tensions entre Gims et Bassem ont atteint un nouveau sommet le week-end dernier. Dans en conflit avec Booba ces derniers jours, l’interprète de Bella a lancé une attaque virulente contre l’influenceur sur X, l’accusant de racisme et le menaçant de représailles. Le blogueur n’a pas tardé à riposter, s’en prenant à la vie privée du mari de Demdem et le critiquant pour ses prises de position jugées ambiguës sur des questions politiques.

Le clash entre Gims et Bassem s’intensifie

Tout a commencé avec des menaces de Gims contre Bassem dans un tweet en le traitant de raciste, “Bassem grand raciste, je vais m’occuper de toi personnellement, accroche-toi. À l’époque où tu as parlé de moi, je n’avais vraiment pas le temps, là, je galère, je suis numéro depuis trop longtemps.”. Le blogueur a rapidement répliqué en s’en prenant également à la compagne du rappeur ainsi que son style de musique.

“Avant de me menacer, occupe-toi de ta femme qui se fait afficher en string sur Internet depuis des années. Ne fais pas la grande folle avec moi, t’as rien de crédible. Chanteuse de variété française, aucun mec de la street ne t’écoute, aucune prise de couilles pour ton propre pays face au génocide au Congo. On t’a posé une question, toi qui dis que le Maroc c’est chez toi, on demande du respect et du courage pour ce qui se passe là-bas. Tu as craché sur la Tunisie, on ne te laissera aucune échappatoire pour nos autres pays. La fête est bientôt finie.”, a lancé Bassem de quoi faire monter les hostilités. Gims ne s’est pas démonté et a répondu dans la foulée à cette attaque avec plusieurs tweets.

Gims a en effet publié des anciennes vidéos de Bassem qui ont fait scandale en raison de ses propos sujets à controverses concernant les peuples africains, “Peuple africain ! Vous pouvez me détester autant que vous voulez ! mais svp… donc on doit laisser passer ca aussi ?” commente le rappeur ou encore “C’est insoutenable, je n’ai pas pu terminer l’audio” puis ajoute dans un autre message “Que fait l’état !! Allô !!, c’est un infirme ! Bassem, t’es pas un homme, j’ai juré à plusieurs” et “Toi ça va être un jeu d’enfants… ton niveau de clash laisse à désirer…“.

Bo lamuka…

