SCH : un membre de son entourage s’exprime après la fusillade mortelle

SCH n’a encore fait aucun commentaire sur la fusillade mortelle survenue en début de semaine ciblant des membres de son équipe après la tenue d’un showcase à la Grande-Motte. En attendant de connaitre la vérité sur cette affaire, un proche du rappeur Marseillais, Nene Kiffeur vient de sortir du silence pour faire passer un message.

Un proche de SCH prend la parole après le drame

Le concert de SCH dans une discothèque à la Grande-Motte a viré au drame lorsqu’une fusillade a éclaté sur le trajet de départ à la sortie de la salle pour se rendre à l’hôtel. Si le rappeur marseillais est indemne, car il avait déjà quitté les lieux au moment du drame, des membres de son équipe ont été blessés et le chauffeur du van est décédé. Cette attaque, qui pourrait être liée à un règlement de comptes en rapport avec le grand banditisme, une trentaine de douilles de gros calibres ont été saisies par la police sur place, a profondément choqué l’entourage de l’artiste. Nene Kiffeur, son producteur et DJ, a exprimé sa gratitude pour les messages de soutien tout en évoquant la douleur de cette épreuve.

“Merci pour tous vos messages et al hamdulileh, je suis en bonne santé. C’est dur, mais on reste fort. Le T allah y rahmo on t’oubliera jamais. Et Rach sois fort mon vieux allah y chafik. Priez pour eux.” a écrit Nene Kiffeur dans une story Instagram pour rassurer ses proches qu’il se porte bien même s’il vit une épreuve difficile. Les fans du rappeur demeurent eux pour le moment sans une nouvelle de SCH qui se fait discret alors que l’enquête suit son cours afin de déterminer s’il était ou non la cible de cette attaque.