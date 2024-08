Bianca Censori surprend avec un look insolite aux côtes de Kanye West

Le style vestimentaire de Bianca Censori est indiscutablement un sujet de conversation. Que l’on apprécie ou non ses choix, il est indéniable qu’elle parvient à attirer l’attention et à faire parler d’elle comme cela a encore été le cas dernièrement.

Depuis qu’elle a fait son entrée dans la vie de Kanye West, Bianca Censori n’a cessé de défrayer la chronique avec ses choix vestimentaires pour le moins originaux. Si certains y voient une forme d’expression artistique, d’autres y voient plutôt une provocation ou une tentative de se faire remarquer. Les tenues de la femme de Ye sont souvent décrites comme “audacieuses”, “osées” voire même “vulgaires”. Elle n’hésite pas à dévoiler son corps, suscitant ainsi de nombreuses réactions, tant positives que négatives.

Lors d’une sortie sous la pluie, la jeune femme avait ainsi fait sensation en arborant un imperméable transparent, laissant peu de place à l’imagination. Cette tenue avait provoqué un véritable tollé, certains accusant Kanye West d’influencer le style vestimentaire de sa compagne de manière excessive. Loin de se cantonner à un style unique, Bianca Censori semble apprécier les contrastes. Si elle a fréquemment été aperçue dans des tenues très révélatrices, elle a également surpris en optant pour des looks plus couvrants comme lors de son récent voyage en Corée du Sud, elle a été photographiée vêtue d’une longue cape blanche recouvrant tout son corps, contrastant avec ses tenues habituelles.

Kanye West et Bianca Censori forment un couple atypique qui ne cesse de faire parler de lui. Leurs apparitions publiques sont toujours très attendues, et leurs choix vestimentaires font souvent l’objet de nombreuses analyses. Si certains critiquent leur excentricité, d’autres admirent leur audace et leur originalité.