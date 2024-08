Francis Ngannou : sa fin de carrière se rapproche

Francis Ngannou a récemment exprimé son désir de prendre sa retraite du MMA dans les prochaines années. L’ancien champion UFC, qui se prépare actuellement pour un combat crucial contre Renan Ferreira, souhaite profiter de cette nouvelle étape de sa carrière pour se consacrer à de nouveaux projets, notamment le développement du MMA en Afrique avec la PFL. Conscient des défis liés à l’âge et à la concurrence, Ngannou estime que trois ou quatre années supplémentaires dans la cage lui permettront de concilier ses ambitions sportives et ses projets à long terme.

La carrière de Ngannou est proche de sa fin !

L’ancien champion poids lourd de l’UFC, Francis Ngannou, a récemment évoqué son avenir dans le monde des arts martiaux mixtes. Alors qu’il se prépare à affronter Renan Ferreira le 19 octobre prochain dans le cadre de la PFL, le Camerounais a laissé entrevoir une vision plus globale de sa carrière.

Après une pause pour notamment se consacrer à la boxe, Ngannou a retrouvé le chemin de l’octogone. Son retour est marqué par une nouvelle ambition : développer le MMA en Afrique avec la PFL. Cette perspective, qui le passionne, l’incite à envisager sa carrière sous un angle différent. “Les choses ont changé”, a-t-il déclaré. “Beaucoup de nouveaux combattants sont apparus. J’ai l’impression d’avoir raté deux ans et demi de compétition.” Cette prise de conscience l’amène à relativiser l’importance d’une carrière ultra-longue. “Si c’est possible, je me vois combattre encore trois ou quatre ans“, a-t-il nuancé.

Ce chiffre, trois ou quatre ans, n’est pas anodin. Il marque une sorte de transition. Ngannou, qui a déjà marqué l’histoire de son sport, souhaite désormais laisser une empreinte durable en tant que pionnier. En s’impliquant dans le développement du MMA en Afrique, il contribue à faire grandir un sport qu’il aime et à inspirer de nouvelles générations de combattants. Cette nouvelle orientation ne signifie pas pour autant qu’il va négliger sa carrière de combattant. Au contraire, il se prépare activement pour son combat contre Renan Ferreira, un adversaire redoutable qui représente un véritable test. Une victoire lui permettrait de remporter le titre de champion de la PFL et de confirmer sa place parmi les meilleurs poids lourds de la planète.

En parallèle, Ngannou explore de nouvelles voies. Il s’investit dans des projets personnels, notamment dans le domaine humanitaire, et ne cache pas son ambition de devenir un entrepreneur à succès. Le MMA reste au cœur de ses préoccupations, mais il ne se limite plus à cette seule discipline.