La Haine 2 avec Booba et Kery James : Booba balance des dossiers

Booba a révélé que Mathieu Kassovitz l’a sollicité à plusieurs reprises pour jouer dans un potentiel “La Haine 2”, aux côtés de Kery James. Le rappeur du 92 a partagé ce projet ambitieux, qui aurait opposé deux clans rivaux, l’un dirigé par lui et l’autre par Kery James. Malgré l’enthousiasme initial de Kassovitz, le projet n’a finalement pas abouti et B2O en a profité pour tacler le réalisateur français.

Booba dézingue Mathieu Kassovitz sur son projet de réaliser la suite de La Haine

Booba avait déjà confié par le passé avoir été approché par Mathieu Kassovitz pour intégrer le casting d’une suite à son film culte, “La Haine” aux côtés d’un autre rappeur français, Kery James. En 2015, suite aux attentats de Charlie Hebdo, Kassovitz avait relancé l’idée de produire “La Haine 2”, “On verra. Je travaille. Ça prend du temps parce que c’est un sujet très difficile et qui devient de plus en plus difficile au jour le jour”, s’était-il exprimé dans cette ancienne interview, questionné sur le sujet sans renter dans les détails en expliquant voulait réunir Kery James et Booba dans ce long métrage.

Le fondateur du 92i a ressorti la vidéo de cette interview pour s’en prendre à Kassovitz afin de lui adresser un message virulent et s’indigner du scénario de cette possible suite du film culte s’inscrivant dans la continuité de “La Haine” : “Complètement taré lahuiss y m’appelait tous les ans pour me parler de la haine 2. L’armée qui débarque a la cité, deux chefs de clan, Kery au sud moi au nord ( dans son scenar j’étais marié à la soeur de Kery ) hypé de fou l’pélo y croyait c’était une dinguerie. Donc pendant 3 ou 4 ans 1 fois par an y m’appelait pour La haine 2 et je lui disai de garder la pêche.”.

Avec ce projet audacieux, Kassovitz souhaitait renouveler le genre du film de banlieue et d’explorer de nouvelles pistes narratives mais convaincre Booba. Si le projet semblait en effet prometteur, les relations entre Booba et Kassovitz ont toujours été marquées par une certaine tension. Le rappeur du 92 n’a pas hésité à critiquer publiquement le réalisateur à plusieurs reprises, notamment à propos de ses déclarations sur le cinéma. Ces échanges parfois virulents ont sans doute compliqué la mise en œuvre du projet.