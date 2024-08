Zola tacle ses anciens camarades de classe en les affichant

Zola a mis le feu aux poudres sur les réseaux il y a quelques jours en partageant une vieille photo de classe, accompagnée d’une légende ironique, cette publication a été interprétée comme une provocation à l’égard de ses anciens camarades. Une façon pour le rappeur d’affirmer sa réussite et de montrer qu’il a laissé derrière lui les moqueries et les doutes.

Zola se moque de ses anciens compagnons de classe

Avant son interpellation par la police cette nuit suite à un refus d’obtempérer, Zola s’est vanté de sa réussite. Dans une publication récente sur les réseaux, il a mis en lumière son parcours avant d’être connu en tant que rappeur en partageant une vieille photo de classe pour profiter de l’occasion afin de régler quelques comptes avec ses anciens camarades, leur adressant une pique qui n’est pas passée inaperçue. “Eux là, si j’avais fini SDF sous un pont ça les aurait régalé. Allez tous manger du peau à l’eau“, a-t-il lancé avec une certaine ironie, soulignant ainsi le chemin qu’il a parcouru depuis ses années d’adolescence.

Ce geste, loin d’être anodin, s’inscrit dans une volonté de marquer les esprits et d’affirmer sa réussite. En effet, Zola a connu une ascension fulgurante dans le monde du rap et compte des millions de fans avec plus de 3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify par exemple.

En relayant cette photo, Zola rappelle à tous ceux qui l’ont sous-estimé qu’il a su surmonter les obstacles et réaliser ses rêves.