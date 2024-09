Oli reprend son freestyle légendaire de 10 minutes sur scène

À l’occasion du Rose Festival, Oli a fait le show sur scène en réservant une belle surprise au public en reprenant en live son freestyle historique de 10 minutes réalisé il y a un peu plus d’un an dans les locaux de la radio Skyrock lors de l’émission Planète Rap, sa performance avait mis tout le monde d’accord et la vidéo a cumulé plus de 12 millions de vues sur Youtube.

Oli impressionne avec son freestyle devenu historique de dix minutes !

Le concert événement de Bigflo & Oli au Rose Festival s’est clôturé en apothéose avec une performance inédite : un freestyle de 10 minutes signé Oli. Fidèle à sa promesse, le rappeur toulousain a offert à son public un moment d’exception, improvisant sur scène devant plus de 30 000 personnes pendant près d’un quart d’heure. Accompagné de ses invités et son frère Bigflo, Oli a livré un véritable tour de force, démontrant une fois de plus l’étendue de son talent.

Ce freestyle restera gravé dans les mémoires, s’inscrivant dans la lignée de précédentes performances remarquées d’Oli, notamment sur Skyrock et devant l’Académie française.

10 minutes de pure freestyle, Oli l'a fait au Rose festival à Toulouse ! 🎤 En voici un extrait ⤵️ pic.twitter.com/j4usyKD0lZ — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) August 31, 2024