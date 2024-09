Maes tacle Booba sur la scandale de caricature du Roi Mohammed avec Gims

Nouvelle pique de Maes contre Booba suite à son conflit qui oppose ce dernier à Gims.

Cette fois-ci, c’est un extrait audio détourné de Gims, utilisé par Booba dans un titre intitulé “LMCCM” (Le Maroc C’est Chez Moi) qui a mis le feu aux poudres. Maes s’est senti obligé de réagir, car la vidéo illustrant ce morceau met en scène l’ancien membre de la Sexion D’Assaut dans des montages de photos du Roi Mohammed et cela fait polémique auprès de la communauté Marocaine.

Booba fait polémique auprès de la communauté Marocaine, Maes l’enfonce !

Depuis plusieurs semaines, Gims enchaîne les succès avec des titres comme “Spider”, “Sois pas timide” et “Terminal 2F”. De son côté, Booba n’est pas en reste et multiplie les provocations. Dans cette nouvelle escarmouche, le Duc a décidé de détourner la voix de Meugui dans un morceau improbable dévoilé la semaine passée pour se moquer de son rival, sauf que cela a suscité le scandale. Le compte Twitter “TFT MOROCCO” a accusé B2O de caricature envers le Roi du Maroc. Le fondateur du 92i a rapidement répliqué, rejetant ces accusations. Mais la polémique a pris de l’ampleur, et de nombreux internautes se sont exprimés sur le sujet, tout comme Maes.

« Le rappeur Booba a gravement caricaturé des images du Roi Mohammed VI et de feu Hassan II sur ses réseaux sociaux. C’est très grave ! Il faut que tous les Marocains se mobilisent ! PARTAGEZ ÇA PARTOUT ! ». peut-on lire dans les accusations de Booba qui a répondu : “T’es tellement ridicule mon pauvre, tu dois être un sacré lâche. Et puis comme un tarté, tu fais circuler le bail t’es vraiment un crack. En tout cas, j’ai insulté ni ton peuple ni ton Roi donc N bien ta M et tu verras la diffamation ça paye pas…”. Une affaire relayée par Maes avec une capture d’écran de l’accusation dans une story pour ajouter son commentaire avec le message : “La muerte leur va si bien“.