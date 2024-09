Rohff adresse un message à Cédric Doumbé et le défie

En plus du rap, Rohff est connu pour son engagement physique et sa passion pour les sports de combat, le rappeur a lancé un défi inattendu à Cédric Doumbé. Alors que l’ancien champion du Glory s’est relancé avec sa victoire contre Jaleel Willis au mois de mai dernier, Housni lui propose un sparring amical dans la lignée des célèbres vidéos de Tibo InShape.

Rohff lance un défi à Cédric Doumbé : un sparring inédit en vue ?

Ces derniers mois, Rohff a visiblement intensifié ses entraînements comme il vient de le confier dans une vidéo en assurant avoir réalisé un impressionnant régime pour être plus en forme que jamais et retrouver une allure physique optimale. Il a d’ailleurs partagé sa transformation physique avec ses fans sur les réseaux, dévoilant une perte de poids significative. Dans cette séquence publiée dans une story Instagram, Housni a aussi adressé un message direct à Baki puis à Cédric Doumbé, proposant à ce dernier nommé un sparring privé. L’artiste du 94 a ainsi exprimé son soutien à l’athlète français, malgré la controverse entourant sa défaite contre Baïssangour Chamsoudinov causé par une écharde dans le gros doigt de pied.

« Cédric ! À quand un petit sparring à la Tibo InShape ? Juste entre nous, tranquilou. En tout cas force à toi frérot, et l’écharde, tu es pardonné, on a compris les bails, force à vous les athlètes ! » s’est exprimé Rohff pour inviter Cédric Doumbé afin d’en découdre dans un sparring pour un défi entre deux personnalités du monde du sport et du rap qui pourrait donner lieu à une vidéo virale et susciter un vif intérêt chez les fans de MMA et de rap français.

Si Cédric Doumbé accepte la proposition de Rohff, ce sparring pourrait même marquer le début d’une nouvelle amitié entre les deux hommes. Reste à savoir si l’ancien kickboxeur répondra favorablement à cette proposition.

À lire également : Rohff et Karim Benzema réconciliés : Booba réagit