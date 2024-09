French Stream disponible sous une nouvelle adresse ?

Le monde du streaming illégal est en constante évolution. Après la fermeture de KimCartoon, d’autres comme French Stream sont également dans le viseur des autorités. Régulièrement bloqué par les autorités, ce site propose une vaste bibliothèque de films et de séries et réussit à réapparaitre fréquemment avec une nouvelle adresse pour contourner les blocages.

Les sites de streaming illégaux comme French Stream, Wawacity ou Zone Telechargement proposent un accès gratuit à un large catalogue de contenus audiovisuels. Cependant, cette gratuité a un coût : la violation des droits d’auteur. Ces plateformes sont régulièrement dans le viseur des autorités et des ayants droit. French Stream est un parfait exemple de ce phénomène. Malgré les blocages répétés, le site parvient à renaître de ses cendres sous une nouvelle adresse. Ce jeu du chat et de la souris est rendu possible grâce à l’utilisation de VPN et à une organisation décentralisée, la dernière adresse valide en date du site est celle avec l’extension : .gratis.

Il est important de souligner que l’utilisation de sites de streaming illégaux comporte des risques :

Qualité médiocre : Les contenus proposés peuvent être de mauvaise qualité, avec des publicités intrusives et des coupures fréquentes.

Virus et malwares : Ces sites peuvent être utilisés pour diffuser des logiciels malveillants.

Poursuites judiciaires : Les utilisateurs de ces plateformes s'exposent à des sanctions pénales.

Pour profiter de contenus audiovisuels en toute légalité, il existe de nombreuses plateformes de streaming par abonnement comme MyCanal, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore les offres des opérateurs télécoms. Ces plateformes proposent un catalogue vaste et régulièrement mis à jour, ainsi qu’une qualité d’image et de son optimale.

Si la tentation de regarder des films et des séries gratuitement est grande, il est essentiel de privilégier les offres légales. Non seulement vous soutiendrez l’industrie créative, mais vous éviterez également les risques liés au piratage.