Lacrim recadre sévèrement des spectateurs pendant un concert

Le retour de Lacrim sur scène a été marqué par un incident lors de son concert à Bordeaux. Le rappeur français, connu pour son franc-parler, n’a pas hésité à mettre les choses au clair avec un membre du public qui l’avait aspergé d’eau.

Alors qu’il interprétait l’un de ses titres, Lacrim a brusquement interrompu sa performance pour lancer un avertissement à l’individu en question. Le rappeur a utilisé des termes très clairs pour exprimer son mécontentement et a menacé de quitter la scène si de tels incidents se reproduisaient. “Il y en a qui me jettent de l’eau, je lui b***e sa mère. Je vous le dis direct. Le mec qui me jette de l’eau, je lui b***e sa mère. Respectez-moi, sinon je me barre.”, a-t-il fait passer comme furieux de l’attitude de certaines personnes dans le public qui lui ont manqué de respect pendant sa prestation sur scène.

Cet épisode rappelle un incident similaire survenu lors d’un concert de son ami SDM, où le rappeur avait également été visé par un projectile lancé depuis le public. Lacrim semble vouloir marquer les esprits et rappeler aux spectateurs l’importance du respect envers les artistes. Les fans de Lacrim pourront le retrouver sur scène pour le concert événement à l’Accor Arena le 19 février prochain lors duquel il va interpréter ses plus grands tubes, ses classiques et les extraits de son album en date “Veni Vidi Vici”.