Sebydaddy se lance dans le MMA avec un proche Benoit Saint-Denis

L’influenceur Sebydaddy s’apprête à faire ses débuts dans la cage, marquant ainsi une nouvelle ère pour sa carrière en se laissant tenter par les arts martiaux mixtes et pour cela, il s’est rapproché du manager de Benoit Saint-Denis.

Sebydaddy, de la télé-réalité à l’octogone : l’influenceur prêt pour le MMA

Depuis quelques années, les créateurs de contenu en ligne investissent de plus en plus le monde du sport, notamment la boxe anglaise. Mais le MMA, discipline exigeante et spectaculaire, restait jusqu’à présent relativement épargné par cette tendance. Sebydaddy, avec ses millions d’abonnés, est en passe de changer la donne. L’ancien candidat de télé-réalité a décidé de relever un nouveau défi : devenir combattant MMA. Entouré d’une équipe professionnelle, il s’entraîne dur en vue de son premier combat, prévu le 26 octobre prochain. C’est dans le cadre de l’Influence Fight Club, un événement organisé par Giom Peltier, manager de Benoit Saint-Denis, que Sebydaddy fera ses débuts. Cette soirée promet d’être riche en émotions et devrait attirer un public nombreux, mêlant fans de MMA et followers des réseaux sociaux.

“Il l’a dit, il l’a fait ! Seby s’entraîne dur depuis des semaines pour prouver ce dont il est capable dans la cage ! Il tient à montrer qu’il n’est pas seulement un influenceur, mais aussi un combattant déterminé, prêt à tout donner !”, décrit l’annonce du combat à venir de Sebydaddy. Le cas de Sebydaddy n’est pas isolé. D’autres influenceurs, comme RebeuDeter, organisent également des événements de combat, démontrant ainsi l’engouement grandissant du public pour ce type de crossover.