Diddy : les détails sordides de son procès et les liens avec Epstein

Aux États-Unis, le monde du show-business est une nouvelle fois ébranlé par un scandale de grande ampleur. Le célèbre rappeur et producteur Sean “Diddy” Combs fait face à de graves accusations de trafic sexuel, de racket et d’autres crimes. Ces allégations ont immédiatement suscité des comparaisons avec l’affaire Jeffrey Epstein, un autre personnage influent du monde des affaires coupables de trafic sexuel.

Les autorités ont procédé à l’arrestation de Diddy dans un hôtel new-yorkais, suite à des mois d’enquête et de perquisitions dans ses luxueuses résidences. Ces opérations ont été déclenchées par une série de plaintes déposées par d’anciennes connaissances de la star, qui l’accusent d’avoir mis en place un véritable réseau d’exploitation sexuelle. Les similitudes entre les affaires Combs et Epstein sont frappantes. Les deux hommes, issus des milieux les plus privilégiés, auraient utilisé leur influence et leur fortune pour assouvir leurs pulsions les plus sombres. Comme l’a souligné David Gelman, avocat et ancien procureur, “C’est comme si nous avions affaire à un nouveau chapitre de l’histoire d’Epstein”.

Les enquêteurs s’intéressent désormais de près aux éventuels liens entre Diddy et Epstein. Les deux hommes, figures incontournables de la haute société américaine, fréquentaient les mêmes cercles et partageaient des intérêts communs. Il est donc tout à fait plausible qu’ils se soient connus et aient échangé des informations.

Les révélations sur les agissements présumés du rappeur ont choqué l’opinion publique, notamment avec les révélations sur la découverte de 1000 flacons de lubrifiant et d’huile pour bébé ou sur l’organisation d’orgies sexuelles lors desquelles des personnes ont été contraintes à avoir des rapports sexuels. Les victimes étaient soumises à des perfusions pour atténuer les effets secondaires des fortes doses de drogues qu’elles ingéraient.

“D’autres membres de la conspiration RICO sont pénalement responsables du trafic sexuel même s’ils n’ont pas participé aux actes sexuels. Ainsi, quelqu’un qui a acheté les mille bouteilles d’huile pour bébé ou qui a donné des IV post-drogue aux victimes pourrait être inculpé en tant que co-conspirateur.”, a confié le procureur fédéral sur ce dossier. “Selon les faits qui émergeront, cette affaire est similaire à celle d’Epstein, car vous avez un individu très riche et bien connecté qui croit être au-dessus de la loi” a également déclaré l’avocat de neuf des victimes d’Epstein à Fox News Digital sur l’affaire Diddy.