L’incroyable vidéo de l’octogone Kaaris vs Booba générée par l’IA

Durant l’année 2019, Booba et Kaaris ont fait sensation avec leur clash, car les rappeurs ont tenté de se mettre d’accord dans le but d’organiser un combat dans l’octogone afin de régler des comptes physiquement. Après des longs mois d’une négociation tendue, Riska avait finalement renoncé à se battre dans la cage contre son rival. Cette embrouille a inspiré un internaute pour imaginer avec l’aide de l’Intelligence Artificielle un faux documentaire sur ce qu’aurait donné cette opposition.

Avec l’aide de l’IA, un internaute imagine un documentaire Netflix sur le combat de MMA : Kaaris vs Booba !

Il y a 5 ans, plus d’un an après l’altercation à l’aéroport d’Orly, Kaaris avait annoncé officiellement ne plus vouloir confronter Booba dans la cage, déplorant un manque de sérieux de l’organiseur proposé par ce dernier pour mettre en place cet événement qui aurait été historique dans le rap français. Au mois de septembre 2019, après des mois de discorde sur les réseaux, Riska avait en effet mis fin à ce qu’il a qualifié de “mascarade”. Les deux rappeurs semblaient pourtant déterminés à l’époque à en découdre sur le ring. Ils s’étaient filmés à plusieurs reprises dans des séances d’entrainement pour se préparer au combat, se sont provoqués dans divers vidéos.

Les pourparlers entre Booba et Kaaris avaient généré un énorme buzz, quelques semaines avant le désistement de Riska, B2O s’était mis en accord avec la société SHC afin d’organiser l’événement initialement programmé en Suisse sauf que les autorités locales n’ont pas accepté que ce face-à-face ait lieu craignant des débordements. “L’organisateur trouvé par Booba, la société SHC, nous parle d’un endroit secret, dévoilé à la dernière minute. On nous dit aussi aujourd’hui que les gens ne pourront venir que sur invitation. Moi, je n’ai pas signé pour ça” a justifié le rappeur du 93 lorsqu’il a annoncé la fin des négociations en prétextant un manque de sérieux.

Depuis cette affaire de l’octogone avorté, Booba a poursuivi les attaques contre son rival même si les tensions se sont apaisées ces dernières années. Kaaris de son côté semble être passé à autre chose et ne répond plus aux quelques provocations de B2O sur les réseaux sauf que les fans eux n’ont pas oublié cette histoire de combat de MMA comme le prouve une vidéo réalisée par un internaute avec l’aide de l’Intelligence artificielle pour imaginer ce qu’aurait pu être cette opposition sous la forme d’un documentaire Netflix.