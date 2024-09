Les premières images de Kaaris dans 4 Zéros

Connu pour ses morceaux percutants, Kaaris se révèle être un acteur talentueux. Après avoir marqué les esprits dans plusieurs films (Fastlife, Braqueurs, Overdrive, Bronx, Lukas, Le Roi des ombres), le rappeur poursuit sa carrière d’acteur et s’apprête à nous surprendre dans une nouvelle comédie : “4 Zéros“.

Kaaris continue sa carrière d’acteur avec rôle dans une comédie !

Réalisé par Fabien Onteniente, célèbre pour ses comédies populaires comme “Camping” et “Disco”, “4 Zéros” nous plonge dans l’univers du football amateur. Aux côtés de Kaaris, on retrouve un casting de choix avec Gérard Lanvin, Didier Bourdon, Isabelle Nanty, Shy’m et Jean-Claude Darmon. Le film peut également compter sur la présence de l’ancien footballeur Paul Pogba et de nombreux autres invités surprises.

Synopsis : Sylvie Colonna, présidente du club de football des Haricots d’Arpajon, et son compagnon José Pinto tentent de sauver leur restaurant en difficulté. Leur fils, Manu, rêve de devenir agent de joueur et découvre un jeune prodige du football, Kidane. Mais la tâche s’annonce ardue face à la concurrence d’agents sans scrupules. Pour réussir, la famille Colonna devra faire appel à Alain Colonna, un ancien footballeur à la retraite, afin de guider Kidane vers le succès.

Après avoir impressionné dans des rôles plus sombres, Kaaris va tenter de prouver une fois de plus son talent d’acteur en se glissant dans la peau d’un personnage plus léger avec une comédie. “4 Zéros” promet d’être une comédie familiale, mêlant humour et passion du football.