Kaaris, Le Roi des Ombres N°1 dans le monde ! Qui sera le prochain rappeur ?

Le succès continue pour Kaaris avec Le Roi des Ombres, N°1 Mondial et la question se pose désormais de savoir qui sera le prochain rappeur français à suivre ses pas.

Les artistes de la scène du rap français enchainent les réussites derrière la caméra sur les plateformes de vidéo à la demande, après Sofiane avec son premier rôle dans le film Sous Emprise ou encore Orelsan avec sa série Montre jamais ça à personne, c’est au tour de Riska qui bat tous les records.

En effet le film « Le Roi des Ombres » repose sur une idée originale de Kaaris et le met en scène dans l’un des deux rôles principaux du long métrage qui en plus de toucher le public français vient d’obtenir une reconnaissance internationale avec une place de numéro 1 dans le monde entier des contenus les plus visionnés sur Netflix la semaine dernière sur une période de 7 jours et le tout sans aucune promotion au préalable, c’est un véritable carton. En quelques jours, le films a conquis le monde avec plus de 12 560 000 heures de visionnages, il se classe à la première place des films non-anglophones dans le dernier classement établi par la plateforme.

« Merci à toutes les personnes qui ont vu « LE ROI DES OMBRES » ! » s’est en satisfait le rappeur de Sevran dans sa dernière publication sur Instagram avant d’ajouter, « On a marqué un but et on continue…» #maiscestquoicepoulet #dozo #lasuite« . ». Cette performance devrait inciter Kaaris à poursuivre l’aventure au cinéma avec d’autres projets et il évoque d’ailleurs déjà une possible suite dans ce message. L’auteur de Zoo pourrait aussi donner des idées à d’autres rappeurs français pour se lancer dans des tels projets comme Kery James qui a déjà connu une expérience similaire grâce au film Banlieusards dont une suite est attendue, JoeyStarr, Nekfeu, Sofiane, Hatik qui se sont déjà tous prêtés au jeu d’acteur avec triomphe mais sans connaitre un tel succès mondial que Riska ou encore Booba en préparation d’un série pour Prime Video dont la diffusion est prévue pour l’année prochain.