“Vingt sons en une journée”, l’incroyable productivité de Jul

20 morceaux en une journée ? Le rappeur marseillais dévoile ses secrets de production. Connu pour son rythme de travail effréné, Jul a une nouvelle fois surpris ses fans en dévoilant l’étendue de sa productivité. Lors d’une interview accordée à Fred Musa, le rappeur marseillais a révélé avoir enregistré un nombre étonnant de morceaux en seulement 24 heures.

La productivité de Jul ne connait pas de limite, une machine à tubes qui ne s’arrête jamais !

Avec plus de dix ans de carrière, Jul a su s’imposer comme l’une des figures incontournables du rap français. Son énergie débordante et sa créativité sans limites continuent de séduire le public, mais il fait souvent face à des critiques en raison de sa productivité, sauf que cela n’a pas empêché le succès de tous ses projets, chacun de ses albums est au minimum certifié disque de platine (100 000 ventes). En plus de son activité avec ses projets en solo, il enchaine les collaborations et prépare la sortie de son troisième compilation avec 13’Organisé volume 2 avec plus de 150 rappeurs marseillais.

“C’est peut-être pas croyable. Dis-toi, je sais pas si je peux le dire tellement… je dévoilerai trop de trucs. Mais je peux dire que j’ai enregistré vingt sons en une journée. J’ai fait en même pas une journée en fait. J’ai tout filmé, mais je peux pas en dévoiler plus.”, a expliqué Jul au micro de Skyrock questionné par Fred Musa dans son émission lors d’un ancien passage à la radio qui a refait surface sur les réseaux ces derniers jours.