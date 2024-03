Kaaris, Koba LaD et Kalash Criminel avec Cédric Doumbé avant le choc contre Baki

Les rappeurs français Kaaris, Koba LaD et Kalash Criminel ont visiblement choisi leur favori pour le combat au sommet du MMA français entre Cédric Doumbé et Baki, alors que la pression monte à quelques jours de l’événement prévu pour ce jeudi 7 mars.

MMA : Kaaris, Koba LaD et Kalash Criminel soutiennent Cédric Doumbé !

La tension monte sérieusement entre Baki et Cédric Doumbé à l’approche de leur affrontement. Ce dernier, habitué au trash-talking et à mettre KO ses adversaires dès le premier round, est très confiant pour ce duel. Il a promis de mettre son rival à terre et enchaîne les provocations pour se moquer de Baysangur Chamsoudinov. Son objectif est de mettre la pression avant de se battre dans l’octogone.

Depuis quelques jours, de nombreuses personnalités s’expriment sur cet événement pour donner un vainqueur, avec des pronostics souvent en faveur de “The Best”. Pour piquer son adversaire, Cédric Doumbé s’est amusé à incarner un ambulancier prêt à soigner Baki après leur duel et à lui promettre qu’il va dormir.

“Baki, je vais arriver et je vais l’éteindre.”, a encore averti Cédric Doumbé dans une récente déclaration, tout en poursuivant sa préparation au combat dans la cage. Aujourd’hui, l’ancien champion de kick-boxing a pris un moment de détente. Il a assisté à un défilé de la Fashion Week à l’occasion du show organisé par la marque Marine Serre et a rencontré les rappeurs français Kaaris, Koba LaD et Kalash Criminel. Ils ont tous les quatre pris la pose ensemble et les rappeurs semblent ravis d’échanger avec le pratiquant de MMA qu’ils soutiennent, comme le démontrent les images. Les trois ne manqueront sans doute pas de suivre l’événement ce jeudi, depuis les tribunes ou encore à la télévision.

