Aya Nakamura : sa tenue osée interpelle

L’apparition d’Aya Nakamura dans une tenue pour le moins osée au lancement de la marque de whisky « SirDavis » de Beyoncé n’est pas passée inaperçue. Si l’interprète du tube Djadja était invitée à cet événement prestigieux, c’est son choix vestimentaire qui a suscité de vives réactions.

Les internautes choqués par le style d’Aya Nakamura !

Vêtue d’un mini-short blanc et d’une veste assortie, Aya Nakamura a opté pour un look décontracté qui a surpris plus d’un observateur à son arrivée à l’hôtel Plaza Athénée situé Avenue Montaigne à Paris. Ce choix stylistique, jugé trop audacieux par certains, a suscité de nombreuses critiques. Les internautes ont en effet été nombreux à commenter le look de la chanteuse, certains la qualifiant de « vulgaire » ou de « non adaptée à l’événement ». D’autres, au contraire, ont défendu le choix de la chanteuse, estimant qu’elle avait le droit de s’exprimer librement à travers son style.

« Alors là, pas du tout d’accord Aya on t’aime, mais là, non non », « Donc c’est là-bas qu’Aya est partie en caleçon là ? Ptdr ah d’accord », « Solidarité féminine tout ça je veux bien surtout que je la kiffe, mais la pardon, c’est zéro pointé le poump poum short ou plutôt son shorty, ça fait vulgaire plutôt qu’autre chose. Sinon la PP courte curly lui va à ravir, pour le reste, elle aurait pu faire un effort, c’est la Fashion Week quand même » ont réagi les internautes sur le réseau social X.

Aya Nakamura est une artiste qui ne laisse personne indifférent. Ses tenues parfois provocantes et ses paroles parfois crues font souvent parler dans les médias. Ce nouveau coup d’éclat ne fait que confirmer cette image de femme forte et indépendante, prête à prendre des risques.