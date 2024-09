Le guide d’Inoxtag recale sèchement Maeva Ghennam pour gravir le Mont Blanc

Maeva Ghennam semble bien déterminée à se lancer dans sa folle idée de gravir le Mont Blanc inspirée par le documentaire sur l’ascension de l’Everest réalisée par Inoxtag. Elle s’est donc mobilisée pour trouver un guide de montage afin de réussir son rêve sauf que personne ne veut l’aider, le guide Mathis Dumas a fait une mise au point très claire sur le sujet.

Mathis Dumas ne veut pas aider Maeva Ghennam et la remet en place !

Il y a quelques jours, Maeva Ghennam a lancé un appel sur les réseaux pour trouver un guide prêt à l’accompagner dans sa démarche de pouvoir monter le Mont Blanc suite à cette déclaration Mathis Dumas, un alpiniste qui a suivi Inoxtag dans son parcours pour arriver au sommet de l’Everest s’est abonné au profil de l’influenceuse et lui aurait envoyé un message. « Il vient de me follow sur Instagram […] Imaginez, je fais le Mont Blanc avec Mathis Dumas comme Inoxtag […] Il m’a dit, tu veux faire le Mont Blanc avec moi ? (…) Maeva Ghennam en chair et en plastique, elle va gravir le Mont Blanc avec Mathis Dumas. En janvier 2025, je commence la préparation […] Je suis honorée, je vais tout faire pour le faire », a-t-elle affirmé.

Face aux propos de Maeva Ghennam, Mathis Dumas a pris la parole pour démentir les informations révélées par l’influenceuse, « Je vois passer des infos sur une possible ascension du Mont Blanc avec Maeva Ghennam. Il n’y a aucun projet de ce genre. C’est fini le Mont Blanc pour cette année« . Bien évidemment, la jeune femme n’a pas apprécié cette réaction du guide, « J’étais trop contente et là, je vois le message dans lequel il dit qu’il ne va pas faire le mont Blanc. Je ne comprends pas […] Ce n’est pas moi qui l’ait contacté, c’est lui qui m’a follow et m’a DM […] Ce que je pense, c’est qu’on lui a monté la tête contre moi. Je n’ai pas compris. Il m’a unfollow. Et il a mis ce message […] À ce que je sache, je ne lui ai rien demandé […] Il s’est fait influencer, je pense que c’est pour ça qu’il a dit ça publiquement ».

Recalée par Mathis Dumas, Maeva Ghennam ne compte pas abandonner sa tentative de gravir le Mont Blanc et va essayer de trouver un autre guider pour la soutenir dans sa démarche.