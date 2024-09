Koba LaD : la lourde sentence est tombée

Koba LaD traverse une période particulièrement difficile. Condamné à de la prison ferme pour des violences, il fait également face à une enquête pour homicide involontaire suite à un grave accident de la route. Des nombreux évènements tragiques ont marqué ces derniers mois la carrière du jeune artiste.

Koba LaD : une série de déboires judiciaires vient assombrir sa carrière et risque de causer sa chute

Les démêlés de Koba LaD avec la justice ne datent pas d’hier. En 2020, il avait déjà été condamné pour un accident de la route à Marseille. Sa nouvelle condamnation pour homicide involontaire vient s’ajouter à un lourd casier judiciaire en matière de sécurité routière.

En parallèle de ses démêlés avec la justice pour des faits de roulage, Koba LaD a été condamné cette semaine pour des violences commises à la sortie d’une boîte de nuit parisienne en novembre 2022. Cette nouvelle condamnation est un nouveau coup dur, car il a écopé d’une peine de deux années de prison dont un an ferme et n’est donc pas prêt de sortir de prison.

Ces multiples déboires judiciaires risquent d’avoir des conséquences importantes sur la carrière de Koba LaD et pourraient désormais lui porter préjudice et entrainer sa fin s’il écope encore d’une condamnation suite à l’accident de la route qu’il a causé et d’un autre procès pour « violences et séquestrations » suite à son différend avec son ancien manager.