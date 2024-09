Bianca Censori contraint Kim Kardashian à réagir après sa tenue trop osée avec les fils de Kanye West

Kim Kardashian serait particulièrement alarmée par les rumeurs et les gros titres qu’elle entend sur le comportement actuel de Kanye West et Bianca Censori. La femme de Ye s’affiche en effet fréquemment dans des tenues vulgaires, la fondatrice de SKIMS craint que cela puisse choquer ses enfants lorsqu’ils sont en compagnie du couple.

« Kim ne laisse jamais les enfants partir avec Kanye sans nounous de confiance et sa propre sécurité« , a révélé une source au journal The Sun. « Il y a un horaire très strict, l’heure à laquelle ils se couchent, ce qu’ils mangent, quand ils mangent. Exactement où ils vont et à quel point ces endroits sont bondés. ». Selon l’une de ses amies qui s’est entretenue avec le média, « Kim est de plus en plus alarmée par les histoires qu’elle voit sortir sur Kanye et Bianca. Chaque semaine, c’est quelque chose de différent, et elle craint que ce ne soit plus un environnement sain pour les plus jeunes enfants. ».

Bianca Censori choque Kim Kardashian avec son style indécent !

Kanye West qui s’est toujours opposé à la présence de ses enfants dans « Keeping Up with the Kardashians » ou encore dans les vidéos publiées sur TikTok, semble avoir adopté une nouvelle approche pour contrer l’exposition médiatique de Kardashian. Depuis plusieurs mois, le rappeur emmène ses enfants sur scène lors de ses performances et de ses apparitions publiques. Mais ce n’est pas cela qui préoccupe leur mère. Au cœur des préoccupations de Kardashian se trouve Bianca Censori, l’épouse de Ye.

Les tenues révélatrices de Censori, en particulier lorsqu’elle est avec les enfants, sont devenues un point central de l’agacement de Kim Kardashian. Bien qu’il n’y ait pas eu de bataille publique pour la garde, elle aurait fixé des limites strictes à la compagne de Kanye West suite à un incident lorsqu’elle est apparue sans soutien-gorge autour des enfants lors d’un voyage en Asie.

Furieuse du manque de pudeur et de respect pour les mineurs, en particulier ses jeunes fils, qui étaient avec eux, elle a décidé de réagir en imposant des règles. Une source proche de Kardashian a déclaré au Sun qu’elle s’inquiétait de la façon dont Bianca Censori se présente autour des enfants, « Kim pense que c’est inapproprié pour Bianca d’être autour des enfants habillée comme elle le fait (…) Elle est préoccupée par le fait que leur belle-mère soit si légèrement vêtue. ».

En effet, lors d’un récent voyage en Corée du Sud avec West et de North, Chicago et Psalm, Bianca Censori a été vue portant une tenue conservatrice bien différente de son style habituel avec des vêtements courts ou transparents. Cela a suscité des spéculations sur le fait qu’elle ait désormais changé ses habitudes vestimentaires, au moins lorsqu’elle est avec les enfants de son mari, soit par respect pour les préoccupations de Kim Kardashian.

Malgré ces compromis apparents, Kardashian souhaiterait toujours aborder la situation de coparentalité de front. Selon des proches, elle fait pression pour une « réunion » avec West et Censori afin de discuter du « coparentage et de mettre en place de nouvelles règles ».