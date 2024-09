Black M tacle Gims, Booba réagit directement

L’époque de la Sexion D’Assaut est révolue et certains membres sont désormais en conflit, c’est notamment le cas de Gims et Black M, ce dernier vient d’adresser un tacle contre son ancien compère en faisant référence à la récente plainte déposée par le mari de Demdem contre Booba. La réaction du fondateur du 92i n’a ensuite pas tardé pour s’exprimer sur cette embrouille.

Black M s’en prend à Gims !

« Et ça, c’est pas du harcèlement ? Dois-je porter plainte ? Je sais pas, mais j’ai besoin d’en parler… C’est très grave ! », a écrit Black M ce jeudi soir dans un tweet en mentionnant le Gims et l’ancien membre du groupe l’Institut, le rappeur Inso Le Véritable. Alpha Diallo fait référence à la plainte déposée par Meugui avec sa compagne contre Booba pour harcèlement. Il a également révélé une discussion dans laquelle Inso Le Veritable l’insulte. Ce dernier a rapidement répliqué avec les messages « Le vrai visage de Black Haine grand jaloux ….. booba Bmesrimes leurs point en commun La Jalousie », « Dois-je porter plainte, Bmesrimes, tu menaces une mère de famille… va si c’est sur ta ROUTE OUI…. » et « t’es bête vraiment moi aussi, j’ai la conversation, je t’ai fait toucher donc t’a répondu, ce n’est pas du harcèlement et Gims n’a rien à voir, tu cherches du BUZZ Sur Insta ? Tu le mentionnes » ainsi que des copies d’écran d’une conversation privée avec Black M.

Booba s’immisce dans l’embrouille !

Booba s’est empressé de relayer le tweet de Black M avec la légende, « Ça y est c’est l’heure?! » avant d’également prendre la parole sur Instagram. « Black M que se passe-t-il ? » et « Je sais pas pourquoi t’as mis ce son, mais moi je suis pas dans tes bails de quartier, j’ai une plainte au c*l déjà je veux pas me retrouver avec toi et mimi mathy à danse avec les stars. » a-t-il déclaré avec humour dans sa story.

Face à cette agitation le concernant, Gims est resté impassible aux différentes déclarations, préférant se concentrer sur la parution de son nouveau single nommé « Ohma Tokita » après avoir présenté le 13 septembre dernier l’album « Le nord se souvient« .

Le vrais visage de Black Haine grand jaloux ….. @booba @Bmesrimes leurs point en commun La Jalousie pic.twitter.com/YfWLmcwTsO — Inso Le Veritable (@insolent_l) September 26, 2024

Doit-je porté plainte 🤦🏾‍♂️@Bmesrimes tu menaces une mères de familles… va si c’est sur ta ROUTE OUI…. pic.twitter.com/xU4j3nKDfj — Inso Le Veritable (@insolent_l) September 26, 2024