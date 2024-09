Hatik ne sait pas rapper ? Il répond avec la manière !

Hatik claque la porte au nez de ses détracteurs : ‘On va les laisser dire ça’. Le rappeur, qui a récemment sorti son album « La vie de Tyler », n’a pas hésité à répondre aux critiques qui le qualifient de mauvais rappeur et leur prouvant qu’ils ont tort.

Hatik fait taire ses détracteurs !

Lors de l’un de ses concerts, Hatik a saisi l’occasion pour adresser un message clair aux haineux, les invitant à juger de ses compétences par eux-mêmes. Cette sortie intervient après qu’il a dernièreemnt déploré, dans une interview accordée à Yeux Ebènes, l’annulation prématurée de son personnage dans la série « Validé » par Franck Gastambide, une décision qui l’avait profondément marqué. L’interprète d’Apash dans Validé démontre ainsi une résilience à toute épreuve et une détermination à poursuivre sa carrière musicale malgré les obstacles.

Accusé de ne pas savoir rapper par certains internautes, l’artiste a donc décidé de répondre de la meilleure des manières : en posant un freestyle sur scène et adressant le message suivant au public « On va les laisser dire ça, vous prenez des vidéos et puis vous allez leur envoyer. » avec une prestation scénique dont il a le secret pour mettre tout le monde d’accord dans la foule sur son niveau en rap qui est sa passion première lui ayant permis de lancer sa carrière dans la musique même si aujourd’hui, il s’est lancé dans un style différent avec le chant et des titres plus orientés tout public dans ses récents morceaux.