L’avis sans mâcher ses mots d’Hatik sur son éviction de la série Validé

Dans le dernier épisode de l’émission “Tu réponds ou t’appelles” diffusée sur YouTube, Hatik s’est confié très sincèrement sur son départ de la série Validé après une seule saison. Le rappeur et acteur n’a pas caché sa déception de voir son personnage, Apash, mourir dans le final de la première saison.

Hatik exprime sa déception du choix de Franck Gastambide sur la suite de Validé !

Hatik a toujours exprimé son envie de continuer à incarner Apash dans la suite de la série en regrettant la mort de son personnage et a livré ses impressions sur cette décision du réalisateur. Lors de cet entretien avec Yeux Ebènes, l’artiste a déclaré : “C’est logique (…), je ne peux pas être dans la saison 2 parce que je suis mort. Par contre, si tu veux savoir si j’ai été déçu de ne pas être dans la saison 2 parce que j’ai été tué. Oui, j’ai été déçu.”.

Le rappeur estime que la mort de son personnage n’était pas nécessaire et explique ses pensées : “Pour moi, ce n’était pas justifié de tuer mon personnage. Je sais que ça a été choisi, ça a été choisi parce que ça a été compliqué de faire mieux que ce qui avait déjà été fait avec un même personnage. Et c’est la vérité.”. Hatik a également partagé sa théorie sur les motivations de Franck Gastambide de choisir de tuer Apash par peur de ne pas réussir à faire aussi bien dans la saison 2 qu’il ne l’avait fait dans la saison 1.

“La saison 1, elle a été tellement haut que si tu arrives en saison 2 et que tu fais moins bien, tout le monde va prendre pour son grade. Alors que si tu fais une saison 2 avec un autre personnage principal, tu peux comparer les deux […] Forcément, je suis déçu, car première expérience dans le ciné. (…) Je me suis fait des potes de ouf. J’étais déjà en train de me projeter.”. Malgré cette déception, Hatik a pu se relancer en tant qu’acteur avec un autre rôle important dans la série “Anthracite”, diffusée sur Netflix tout en poursuivant sa carrière de rappeur.