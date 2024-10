Diam’s, sa belle-sœur met un coup de pression à Booba sur Diddy, il se rétracte

Après les critiques suscitées par ses moqueries envers Diam’s, basées sur une ancienne photo de l’artiste à une soirée avec Diddy alors que ce dernier fait face à de multiples accusations d’agressions sexuelles, Booba a tenté de se justifier. Il a annoncé avoir supprimé sa publication, expliquant qu’il ne s’agissait pas d’une attaque contre l’islam.

La belle-sœur de Diam’s menace Booba qui retire sa publication avec Diddy !

Ce partage de Booba de cette photo de Diam’s lors d’une fête avec Diddy a déclenché une réaction virulente de la part de la belle-sœur de l’ancienne rappeuse tandis que les détracteurs de B2O le critiquaient pour avoir exhumé de vieilles photos dans un but manifestement polémique. Sur le cliché, on peut voir cette dernière dans un cadre festif aux côtés de Sean Combs. La belle-sœur de l’artiste n’a pas tardé à réagir, s’insurgeant contre ces allégations et défendant avec vigueur l’honneur de sa famille. Dans une déclaration, elle a tenu à préciser que Diam’s était totalement étrangère aux agissements reprochés à Puff Daddy et qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable des actes d’autrui : « J’ai vu la photo que Booba a postée de ma belle-sœur… On sait tous qui est la **** de Puff Daddy en France, ce n’est certainement pas Diam’s. Arrête avant que je me déclenche et que je dévoile toute la vérité. ».

Cette mise en garde laisse présager de nouvelles révélations potentiellement compromettantes pour le rappeur américain et n’a pas manqué de susciter la réaction de Booba qui a été ciblé par des critiques sur le fait d’afficher d’une telle manière dans un contexte festif Diam’s désormais convertie l’islam en lui manquant de respect alors qu’elle s’est retirée de la vie médiatique pour se consacrer à sa vie privée et sa religion. La publication a finalement été retirée du profil de Booba sur le réseau social X et dans une story sur une capture d’écran d’un message adressé au rappeur sur son comportement irrespectueux envers la femme et l’islam, il a répondu en expliquant que le post a été retiré car « ce n’était sûrement pas une attaque contre l’islam« .

Via le compte instagram @piratefinal géré par son équipe. pic.twitter.com/YRT8T3shnn — BOOBA X PRT (@utilisateur92i) October 7, 2024