Booba affiche Diam’s avec Diddy et s’attire les foudres des internautes

Booba attise la polémique en dévoilant des anciennes photos de Diam’s en compagnie de Diddy ce qui a provoqué la colère des internautes et n’a pas assagi le rappeur français exilé à Miami, en réponse aux détracteurs, il en a rajouté une couche pour se moquer des critiques à son encontre.

Réputé pour ses provocations et ses clashs récurrents, Booba a de nouveau frappé fort en partageant sur le réseau social X des photos de Diam’s dans une soirée aux côtés de Diddy. Cette publication, loin d’être anodine, a suscité une vive polémique. Les fans de l’ancienne rappeuse ne comprennent pas cette attaque gratuite alors que Diam’s a stoppé sa carrière depuis sa conversion à l’islam et s’est retirée du monde médiatique, ils craignent notamment que B2O cherche à raviver d’anciennes polémiques et à remettre en question l’image de l’ex-chanteuse.

Booba se moque de Diam’s en compagnie de Diddy et rend fou les fans !

« Mélanie and the queens« commente Booba en rigolant dans la légende de son tweet avec deux photos d’une fête de Diddy à laquelle a participé Diam’s, sur cet ancien cliché, elle apparait en train de danser derrière le producteur américain en boite de nuit, mais il n’est pas daté. Alors que le post a cumulé plus de 10 millions de vues, les internautes ont vivement critiqué le DUC de l’avoir affiché alors que l’ancienne rappeuse ne fait plus d’apparition publique et a tiré un trait sur son passé. « Booba qui affiche d’autres célébrités pour ne pas tomber solo », « Elle s’est rangée dans la religion tu viens l’afficher », « Booba j’étais neutre à ton sujet mais ce que tu fais là est vraiment dégueulasse. Une femme qui s’est déconnectée de l’industrie et fait sa vie discrètement, tu trouves le moyen de l’attaquer de manière sournoise. Franchement tu me déçois » ou encore « c’est la fin boss lâche ça » peut-on lire dans les commentaires dont certains suspectent Kopp de vouloir détourner l’attention sur ses liens passés avec Diddy.

« Personne va tomber. Car personne à R et si poster une photo de Diams en boîte, c’est insulter la religion, vous êtes complètement fous et incultes, on ne peut rien pour vous. Vous êtes les premiers à juger, donc à pêcher. Allez prendre l’air » s’est justifié Booba en réaction aux messages. Même s’il a suscité l’indignation des fans de Diam’s cela n’a pas calmé Booba, il a ensuite partagé un ancien article de presse d’une femme qui accuse l’ex-rappeuse de lui avoir volé son mari et brisé sa famille avec la légende, « C’est pas de moi ça, mais c’est vrai ? ».

Mélanie and the queens 🤣👌🏾 pic.twitter.com/oIrMjA2TYx — Booba (@booba) October 5, 2024

Personne va tomber. Car personne à R et si poster une photo de Diams en boîte c’est insulter la religion vous êtes complètement fous et incultes on peut rien pour vous. Vous êtes les premiers à juger donc à pêcher. Allez prendre l’air 😘🏴‍☠️ — Booba (@booba) October 5, 2024

