Ben Affleck accusé de comportement destructeur envers Jennifer Lopez

Le divorce entre Ben Affleck et Jennifer Lopez, annoncé le 20 août dernier, continue de faire parler. Alors que les rumeurs de réconciliation circulaient après une récente sortie en amoureux, de nouvelles révélations mettent en lumière des tensions persistantes entre les deux stars.

Des amis préoccupés par le comportement de Ben Affleck

Selon des sources proches de l’acteur, ses amis seraient extrêmement inquiets de son comportement envers Jennifer Lopez. Ils le décrivent comme « toxique » et « autodestructeur« , affirmant qu’il joue avec les sentiments de l’actrice.

« Ben a une personnalité très addictive, et beaucoup de gens pensent que maintenant qu’il est sobre, il a simplement remplacé une dépendance par une autre : l’amour », confie une source à In Touch, « Il semble trouver un certain plaisir dans cette situation, même s’il n’a pas l’intention d’aller plus loin. ».

Des conséquences néfastes pour Jennifer Lopez et les enfants

Le comportement de Ben Affleck aurait des conséquences néfastes pour Jennifer Lopez et leurs enfants. En jouant avec les sentiments de l’actrice, il crée une situation instable et difficile à gérer. De plus, ses actions envoient des messages contradictoires aux enfants, ce qui n’est pas sain pour leur développement. « Il se comporte de manière très toxique, et à long terme, cela ne sera bon pour personne », prévient la source puis ajoute « Ben doit prendre conscience de son comportement et agir avec plus d’intention plutôt que de suivre chaque impulsion. ».

Les chances de réconciliation entre Ben Affleck et Jennifer Lopez semblent s’amenuiser de jour en jour. La décision de l’acteur américain de déménager et de quitter le domicile conjugal est considérée comme un signe irréversible de la fin de leur mariage. J-Lo aurait déjà fait comprendre à son ex-mari qu’elle ne lui pardonnerait jamais son comportement. Cette séparation brutale et douloureuse laisse peu d’espoir pour une éventuelle réconciliation.