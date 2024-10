Bianca Censori et Kanye West : La réponse à la rumeur de leur divorce

Le couple formé par Kanye West et Bianca Censori a récemment été au cœur de rumeurs de séparation. Cependant, ces rumeurs ont été démenties par une récente apparition publique du couple à Tokyo.

Bianca Censori et Kanye West affichent leur amour !

TMZ annonçait hier que le couple Bianca Censori et Kanye West était séparé depuis plusieurs semaines tout en évoquant qu’un possible divorce est possible suite à des tensions entre eux. Les deux tourtereaux ont sans doute eu écho de cette rumeur et ont donc décidé de répondre avec la manière en s’affichant publiquement ensemble, plus proche que jamais alors que Ye était apparu ces derniers jours en public seul sans sa compagne, suscitant l’interrogation de la presse.

En effet, en séjour au Japon, Kanye West s’est affiché avec sa femme Bianca aujourd’hui à Tokyo. Les deux célébrités ont été aperçues en train de faire du shopping ensemble et étant très complice, ce qui indique que leur relation est toujours solide. Cette apparition publique a permis de dissiper les doutes concernant l’avenir de leur mariage.

Kanye West et Bianca Censori se sont mariés en décembre 2022 et ont rapidement formé un couple inséparable. Malgré les rumeurs de séparation, leur amour semble donc toujours aussi fort.

Kanye West avec sa femme Bianca aujourd’hui à Tokyo 🇯🇵 TMZ annonçait hier qu’il était séparé depuis plusieurs semaines. pic.twitter.com/cLuVirpJZV — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) October 8, 2024