Les amis célèbres de Diddy « paient discrètement leurs victimes pour éviter d’être nommés »

Le scandale Diddy s’élargit, des célébrités payent des victimes pour éviter d’être impliquées. Selon un avocat, des célébrités de premier plan proches de Sean « Diddy » Combs versent secrètement de l’argent à des victimes pour éviter d’être publiquement impliquées dans le scandale qui entoure le rappeur.

Tony Buzbee, qui représente environ 120 victimes présumées d’abus sexuels commis par le magnat du hip-hop, a averti la semaine dernière qu’il prévoyait de révéler les identités de « nombreuses personnes puissantes » qui auraient permis ces infractions présumées. Cependant, il a depuis déclaré à TMZ que son cabinet d’avocats offre à ces stars la possibilité de payer leurs accusateurs pour se taire avant que les révélations et leurs noms ne soient divulgués au monde entier. « Dans tous les cas, en particulier dans des affaires comme celle-ci (…) parce que c’est dans le meilleur intérêt de la victime, nous essayons de résoudre ces problèmes sans déposer de plainte publique », a déclaré Buzbee.

Interrogé sur le moment où il déposera une série de plaintes potentiellement explosives impliquant ces personnalités de haut niveau, l’avocat a répondu : « Tout le monde se concentre sur les autres célébrités impliquées, sur qui va être nommé, qui va être dénoncé. (…) Nous voulons nous assurer que si nous nommons des individus au-delà de M. Combs, nous avons fait nos devoirs parce que cela va créer un véritable feu de forêt, et nous en sommes conscients. ».

Cependant, il a ajouté de manière inquiétante : « Si vous étiez dans la pièce, que vous avez participé, regardé ce qui se passait et que vous n’avez rien dit ou n’avez pas essayé de l’arrêter, à mon avis, vous avez un problème. ». Insistant sur le fait qu’il prévoit de poursuivre « agressivement » quiconque a été témoin des abus présumés et n’a pas protégé les victimes, il a souligné : « Beaucoup de gens ont vu ces activités se dérouler, beaucoup de gens ont permis qu’elles se déroulent, n’ont rien dit, ne sont pas intervenus (…) tous ces individus et entités sont exposés. ».

Les derniers commentaires de Buzbee font suite à une conférence de presse de la semaine dernière, au cours de laquelle il a affirmé que la liste des « facilitateurs » de Diddy était longue et « choquante ». L’avocat a déclaré aux journalistes : « Le jour viendra où nous nommerons des noms autres que Sean Combs, et il y a beaucoup de noms« .

🚨 L’avocat des 120 victimes de DIDDY affirme que de nombreuses grandes célébrités ont accepté de payer discrètement leurs victimes afin d’éviter d’être nommées publiquement ! WOW 😳 pic.twitter.com/0MzXbcCh54 — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) October 8, 2024