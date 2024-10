Abou Debeing, rappeur devenu combattant MMA enchaîne les victoires

Qui aurait pu prédire qu’Abou Debeing, le rappeur français performe en MMA ? Après une première victoire impressionnante en octobre 2023, l’artiste a confirmé son talent en remportant son deuxième combat professionnel lors de l’AEF 9. Cette nouvelle réussite vient confirmer la détermination d’Abou Debeing à exceller dans cette discipline exigeante.

Nouvelle victoire impressionnante en MMA pour Abou Debeing !

“J’aime ce sport, je le respecte. C’est un noble art qui me donne de la discipline : je m’entraîne deux fois par jour (…) Quand on réussit dans un domaine, on a tendance à vouloir rester dans sa zone de confort. Ça fait peur d’être enfermé dans une cage et de ne pas savoir l’issue du combat alors qu’on a l’habitude d’être sur scène. Perdre en étant exposé peut faire le tour du monde. Mais j’espère aussi que, si des gens connus pratiquent ce sport, le MMA va faire un bond et gagner en notoriété.”, s’est exprimé Abou Debeing sur sa passion pour le MMA. Après des débuts réussis avec une première victoire dans la cage, Abou Debeing a obtenu sa deuxième victoire en compétition le 4 octobre dernier.

“Victoire hier soir par soumission (Bulldog choke) au deuxième round pour mon premier combat de MMA à @aef_championship, merci pour le soutien. La préparation a été extrêmement difficile, j’ai dû perdre plus de 20 kg, m’entraîner deux fois par jour, maintenir une discipline rigoureuse, mais je suis fier d’avoir accompli cette aventure” a déclaré le rappeur après son second triomphe dans l’octogone contre Noel Nyunting à l’ocassion du AEF 9, à la Glaz Arena de Rennes.