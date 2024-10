SDM sous le charme d’Aya Nakamura

Il y a une dizaine de jours, SDM a fait son retour dans les bacs avec ALVALM (A la vie, à la mort). À l’occasion de la promotion de cet album, le rappeur du 92i, connu pour ses collaborations avec Booba et le tube Bolide Allemand enchaine les interviews, dans l’un des entretiens à la radio, il a tenu des propos très élogieux envers Aya Nakamura.

SDM salue le talent d’Aya Nakamura

Suite aux succès de ses albums OCHO et Lien du 100, SDM a réitéré l’exploit avec ce nouvel opus ALVALM, paru le 27 septembre, l’album ALVALM s’impose en effet déjà comme un des projets les plus réussis de l’année, il s’est écoulé à 29 409 exemplaires en première semaine. L’album comprend des featuring avec Hamza, Werenoi, Josman, Tiakola et Skread. L’interprète de Bolide Allemand cartonne notamment sa reprise d’une chanson de Sheryfa Luna, le single “Pour elle” qui est très populaire sur les plateformes de streaming avec plus de 9 millions d’écoutes sur Spotify en moins d’une semaine.

Lors d’une récente interview sur France Inter, SDM a exprimé toute son admiration pour Aya Nakamura. Il a souligné l’authenticité de sa musique et son impact sur la jeunesse, en particulier sur les jeunes femmes. Selon lui, Aya est devenue une véritable icône de la musique urbaine, inspirant de nombreuses personnes. Cette déclaration témoigne de la reconnaissance mutuelle entre les deux artistes, qui se sont d’ailleurs rencontrés lors du tournage de la troisième saison de “Nouvelle École”.

“Elle reste authentique, et c’est ce qui fait toute sa force. Sa musique parle d’elle-même, elle touche les jeunes, elle inspire et donne confiance à de nombreuses jeunes femmes noires. C’est magnifique, c’est un véritable symbole.”, a décrit SDM concernant Aya Nakamura.