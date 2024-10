Mbappe en discothèque à faire la fête pendant le match des Bleus ? [Photos]

Mbappé sous le feu des critiques : l’absence du capitaine des Bleus fait polémique !

Kylian Mbappé au cœur d’un nouveau scandale. Alors que l’équipe de France affrontait Israël (victoire 1-4) en Ligue des Nations ce jeudi soir, l’absence du capitaine, officiellement blessé, a suscité de vives réactions. Des photos du joueur, visiblement en pleine forme, circulant dans les rues de Stockholm dans la soirée ont rapidement fait le tour du web. Cette sortie en discothèque, alors que ses coéquipiers étaient sur le terrain, a déchainé les supporters des bleus, déjà déçus par des récentes performances de l’attaquant de l’équipe de France lors de ses dernières apparitions sous le maillot des Bleus notamment lors de l’Euro avec une élimination en demi-finale face à l’Espagne.

Mbappé : entre blessure et indiscipline ? L’énigme qui divise les supporters

Selon la presse locale, Kylian Mbappé a été aperçu hier soir dans les rues de Stockholm comme le prouvent les photos des paparazzis mettant en lumière un décalage entre les déclarations officielles et la réalité. D’après les médias Suédois, le joueur a diné dans le restaurant “Chez Jolie” avant de se rendre à la boite de nuit V, et cela, pendant le match des Bleus face à l’équipe Israël. Cette affaire vient ternir l’image de Mbappé, qui est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs français et capitaine des Bleus, mais il n’a pas été sélectionné pour les deux matchs de l’équipe en Ligue des Nations en raison d’une blessure selon la version officielle donnée par le Real Madrid, le joueur aurait besoin de repos.