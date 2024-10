“Votre enfant est un prédateur”, la mère de Diddy huée à son arrivée au tribunal

Diddy a fait sa première comparution devant le tribunal cette semaine suite à son arrestation pour racket, trafic sexuel et autres crimes connexes. Le rappeur, accompagné de sa mère et de ses enfants, est apparu devant le tribunal pour faire face aux accusations portées contre lui.

La date du procès de Diddy a été fixée au 5 mai. Malgré les graves accusations qui pèsent sur lui, il reste optimiste et déterminé à combattre ces allégations. Sa famille l’a soutenu tout au long de cette épreuve, lui offrant un soutien indéfectible.

Diddy comparaît devant le tribunal alors que sa famille le soutient

Janice, la mère de Sean Combs a récemment condamné le “lynchage public” de son fils et a été huée en entrant dans le tribunal fédéral de Manhattan, selon le Daily Mail. D’après la description du journal The Post, Diddy vêtu de vêtements de prison couleur tan est entré dans la salle d’audience par une porte latérale. Les procureurs allèguent que Diddy a contraint des femmes à participer à des actes sexuels explicites et créé une entreprise criminelle impliquée dans diverses activités illégales. Le rappeur a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Selon l’acte d’accusation, les agents fédéraux ont découvert plus de 1 000 bouteilles de lubrifiant, divers stupéfiants et trois AR-15 lors de leurs raids dans ses demeures de Los Angeles et de Miami en mars. Les procureurs ont assuré que le rappeur “a abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes autour de lui à satisfaire ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite” pendant des décennies, “créant une entreprise criminelle dont les membres et les associés se sont engagés dans… le trafic sexuel, le travail forcé, le kidnapping, l’incendie criminel, la corruption et entrave à la justice”. Puff Daddy aurait facilité plusieurs “Freak Offs”, des rassemblements sexuels sous l’influence de drogues.

Le procès devrait être une bataille juridique très médiatisée, les deux parties présentant des preuves et des arguments pour défendre leurs positions respectives. L’avenir de Diddy est en jeu alors qu’il risque une longue peine de prison.

🚨 La maman de DIDDY a été huée aujourd’hui lors de son arrivée au tribunal pour l’audience de son fils ! « Votre enfant est un PRÉDATEUR » pic.twitter.com/Efa4utxrci — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) October 10, 2024