Wawacity encore disparu ? Ou trouver la nouvelle adresse

Nouveau coup dur pour les fans du site de téléchargement Wawacity, la dernière adresse est à nouveau indisponible en France et l’accès est site n’est plus possible sans passer par un VPN, reste à voir si le site reviendra une nouvelle fois ou sur une autre adresse comme cela est le cas depuis des longs mois.

Nouvelle adresse Wawacity : Où trouver les derniers liens pour regarder des films et séries en streaming gratuit ?

Vous cherchez un site pour regarder des films et séries en streaming gratuit ? Wawacity est l’une des plateformes les plus populaires pour cela. Cependant, en raison de problèmes légaux, son adresse change régulièrement. Découvrez ici la dernière adresse connue de Wawacity en octobre 2024.

En utilisant Wawacity ou tout autre site de streaming illégal, vous risquez des poursuites judiciaires et des amendes. Il est préférable d’opter pour des plateformes de streaming légales comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video qui proposent un catalogue de films et de séries très vaste. La dernière adresse valide pour Wawacity est celle se terminant par .cfd mais depuis ce week-end celle-ci n’est plus accessible depuis la France. Pour le moment, l’équipe du site n’a pas communiqué sur le sujet mais il est possible de se tenir au courant des informations sur les informations de Wawacity sur Telegram avec l’adresse suivante : https://t.me/Wawacity_officiel .

Pourquoi Wawacity change-t-il d’adresse ? L’activité de Wawacity est illégale. En effet, la diffusion de contenus protégés par le droit d’auteur sans l’autorisation des ayants droit constitue une infraction pénale. Pour échapper aux poursuites judiciaires et aux blocages des autorités, Wawacity est contraint de changer régulièrement d’adresse web. Wawacity est un annuaire de liens qui donne accès à une multitude de contenus audiovisuels protégés par le droit d’auteur, tels que des films, des séries télévisées, des documentaires et des animes. Le site propose ces contenus gratuitement, en permettant aux utilisateurs de les télécharger ou de les regarder en streaming.

Pour contourner le blocage, il est aussi possible de le contourner en utilisant un VPN comme Nord VPN, Pure VPN ou CyberGhost mais les utilisateurs demeurent dans l’illégalité en téléchargeant du contenu sur Wawacity.