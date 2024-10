SDM moqué sur son physique après l’Eleven All Stars 2

SDM pris pour cible pendant l’Eleven All Stars 2

Vendredi dernier s’est déroulé l’Eleven All Stars 2, un match de football opposant les streamers espagnols aux streamers français, menés par Amine. SDM faisait partie de l’équipe de France, qui s’est malheureusement inclinée sur le score de 2-0. Le membre du 92i a été la cible de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, ciblant son physique.

Passionné de football depuis son plus jeune âge, SDM avait déjà côtoyé des joueurs professionnels comme Kingsley Coman et Adrien Rabiot. Il a accepté avec enthousiasme l’invitation d’Amine à participer à cet événement caritatif. Malheureusement, ce match a été marqué par un incident raciste dans les tribunes, qui a forcé une interruption.

Malgré une prestation remarquée et un gros coup de gueule pour s’en prendre aux spectateurs qui ont commis des actes racistes dans les tribunes comme des cris de singe, SDM a été ciblé par des critiques honteuses sur les réseaux sociaux suite à sa participation à l’Eleven All Stars 2. Le rappeur du 92i a suscité des commentaires moqueurs sur son physique, parfois grossophobes cela a suscité une vague d’indignation.

De nombreux fans ont apporté leur soutien à SDM, rappelant l’importance du respect et de la tolérance. Le rappeur a remercié ses fans pour leur soutien et a réaffirmé son engagement contre le racisme et toutes formes de discrimination. “Retenons le meilleur de tout ça, merci à vous à l’infini. Vive le peuple” a déclaré SDM sur Instagram après cet événement en ajoutant le message “On fermera plus notre gueule devant vous les racistes”.

