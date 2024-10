Justin Bieber défendu face aux critiques du scandale Diddy par Stephen Baldwin

Stephen Baldwin défend Justin Bieber et sa femme Hailey face aux critiques

Le père de Hailey Bieber, Stephen Baldwin, a récemment exprimé son soutien à sa fille et à son gendre, Justin Bieber, face aux défis qu’ils rencontrent. Il a souligné l’importance du rôle de Hailey dans la vie de Justin et leur bonheur familial. De plus, il a évoqué la naissance récente de leur fils, Jack Blues Bieber.

Hailey Bieber, un soutien inconditionnel pour Justin

Selon Stephen Baldwin, Hailey a été essentielle pour aider Justin à surmonter les difficultés de sa vie. Il a qualifié sa fille de “source de force” pour son mari, qui a connu des moments difficiles avec ses pensées suicidaires. Baldwin a également exprimé sa fierté de voir Justin prioriser son bien-être mental et sa famille.

Des rumeurs de tensions familiales

Malgré le bonheur familial, des rumeurs circulent sur des tensions entre Hailey et sa famille. Certains évoquent des différences de religion et de politique qui auraient éloigné la jeune femme de ses parents. Hailey elle-même a confirmé ces distances dans une interview récente.

Justin Bieber et Sean Diddy Combs : une association controversée

Le nom de Justin Bieber a été récemment associé à celui de Sean “Diddy” Combs, actuellement en prison pour des accusations de trafic sexuel. Des vidéos et des photos montrant Bieber aux côtés de Diddy dans sa jeunesse ont relancé les spéculations sur une éventuelle relation entre les deux hommes. Bieber aurait exprimé son dégoût pour ces allégations et souhaiterait se distancer de Diddy.

Stephen Baldwin se réjouit de l’arrivée de Jack Blues Bieber

En plus de soutenir Justin et Hailey, Stephen Baldwin a également évoqué la naissance de leur fils, Jack Blues Bieber. Il a partagé son enthousiasme pour ce nouveau membre de la famille et sa joie de pouvoir le chérir.