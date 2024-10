Maes traite Lacrim de nain et accuse Booba d’avoir fui à Miami

Les règlements de comptes se poursuivent entre Maes, Lacrim et Booba. L’auteur de la série de mixtapes RIPRO a fait sensation avec le diss-track “Real Madrid” et ses 1,2 million d’écoutes en 2 jours sur Youtube, cela a fait vivement réagir B2O qui le soutien et son rival, l’interprète d’Omerta, ce dernier ne lâche pas l’affaire et vient encore de relancer les hostilités, les échanges virulents se multiplient.

Le clash Maes vs Lacrim et Booba s’intensifie

Après une première réaction piquante au clash de Lacrim dans son nouveau single dans lequel il livre ses vérités sur leur conflit, Maes lui a répondu et s’est attiré les foudres de Booba avec qui il a encore eu des échanges tendus cette semaine. Le rappeur originaire du 93 ne compte pas s’arrêter et continue les moqueries contre son nouvel ennemi. “Le « clash » entre le nain et moi c’est pas Maroc vs Algérie, c’est que du divertissement. Y’a pas de division entre nos deux pays. L’art et l’humain seulement” a-t-il tweeté en s’amusant de la taille de Lacrim tout en faisant référence aux origines Algériennes de son rival et les siennes qui sont marocaines après avoir publié également un audio de Booba en train de critiquer Karim Zenoud.

“Ce sont les résultats d’une guerre sanglante”

Maes a ensuite posté un tweet énigmatique “FC Beaudottes” en référence au quartier dans lequel il a grandi et dans lequel il n’est plus le bienvenu selon Booba.“Tu peux pas y mettre un orteil. Fc Klaw” a réagi le DUC avant que son rival ne l’accuse d’avoir fui à Miami suite au kidnapping de sa mère en 2007 pour lui extorquer de l’argent avec un ancien article de presse sur ce fait divers et le message : “C’est les résultats d’une guerre sanglante. N’oublie pas pourquoi tu as fui à Miami bro“.

Dans une story Maes a aussi précisé en réponse à internautes que “Fc Beaudottes” est le nom de son diss-track à paraitre en réponse à Lacrim.

C’est les resultats d’une guerre sanglante 😎 N’oublie pas pk t’as fuis a Miami bro #LuciiiiiiieKidnappé pic.twitter.com/2FyiFLx4Ya — Maes (@MaesOfficiel) October 18, 2024