Maes détruit Lacrim et Booba avec le titre clash : FC Beaudottes

Comme annoncé, Maes vient de dévoiler la réédition de son album « La vie continue » avec 4 inédits ainsi que sa réponse au clash de Lacrim avec le diss track dans lequel il s’en prend également sévèrement à Booba.

En début de journée, Maes a encore eu des messages hostiles avec Booba, ce dernier ayant fait fuiter un extrait d’un inédit de son rival censé être la réplique au diss-track de Lacrim. Le rappeur Sevranais a en mis en ligne ce soir sur les plateformes de streamings les morceaux bonus de son projet « La vie continue » paru au mois de juillet 2024 ainsi que le titre clash « FC Beaudottes » accompagné de son clip sur Youtube.

Maes menace sévèrement Booba et Lacrim

Dans l’intro du clip, Maes affiche des images de la mère des enfants de Booba avant de diffuser l’audio du fichier STIC de Lacrim qu’il avait révélé la semaine dernière et donc celui-ci avait expliqué que tout est faux. Dès le premier couplet du titre, Maes lâche un tacle contre Lacrim avec la phrase, « On verra jamais la mère de mes enfants chez NabilFlix » puis il affirme au contraire des propos de Booba qu’il va bien pouvoir assurer son concert le 19 décembre prochain à Bercy, « il va finir par prendre un coup d’feu, effet secondaire de la mèche » menace-t-il ensuite il tacle B2O, « Shooter noir, voiture maquillée comme le daron à Kopp » puis poursuit « J’règle seul mes problème dans Paris et sans passer par les Corses ».

« Il en a pris une dans la tête le dernier qui a testé » avertit aussi Maes dans le refrain et ajoute « 47 ou katana, dans tous les cas, on manie ». Toujours aussi remonté ajoute un coup de pression à ses rivaux, « Plusieurs à éliminer, je dois, il pleut grave à Sevran, Aulnay-Sous-Bois ». En conclusion, Maes va jusqu’à publier plusieurs vidéos privées de l’ancienne compagne de Booba avec d’autres hommes…